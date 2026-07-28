Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 09 | 10

Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo anulare, causando lunghe code e rallentamenti. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni, con traffico congestionato nel tratto interessato. Non sono state segnalate persone ferite gravemente. La polizia stradale è sul posto per gestire la viabilità e deviare il traffico. Le autorità invitano gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi e a prestare attenzione alle indicazioni sul traffico.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare carreggiata interna così attratti dalla sua e la 24 e te la cremazione Roma sud e la Roma Fiumicino in esterna cosa tratti tra Aurelia e via Tiburtina sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale est e tra torcervara era uscita ancora sulla Roma Fiumicino raccordo del Cappellaccio in direzione di via Laurentina code sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana verso raccordo coda per incidente sulla via Tiberina l'altezza di Borgo Sant'Isidoro nel 200 e poi a tratti raccordo direzione Latina traffico di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione per prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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