Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso il servizio, senza indicare ulteriori dettagli sulle cause o sul numero di persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. La circolazione risulta rallentata in entrambe le direzioni.

Astral infomobilità neri trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in esterna per un incidente si sono formate code tra le uscite Flaminia Cassia proseguiamo lungo la carreggiata esterna rallentamenti in cui per traffico intenso tra Aurelia e Pescaccio anche dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud poi si procede a rilento dalla Cristina la Tiburtina interna traffico rallentato dalla Bufalotta Tiburtina e file tra diramazione Roma sud e Appia diminuite poi le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo ora localizzate tra Togliatti e il bivio per la tangenziale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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