Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità. La rete di Astral Infomobilità ha segnalato la situazione, invitando gli automobilisti a prestare attenzione e a cercare percorsi alternativi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui feriti. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla roma-fiumicino Al km 8 altezza raccordo direzione aeroporto si transita su carreggiata a ridotta mentre in direzione Roma code tra via della Magliana & via del Cappellaccio un altro incidente a causa delle cose su via Pontina tra via Laurentina in Castel di Decima in direzione Roma sul raccordo nel tratto tra Cassia Aurelia a seguire si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina mentre in interna tra Nomentana e Tiburtina si sta in coda a causa di un precedente incidente Ora Risolto e a seguire traffico intenso tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 1° luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato problemi sulla viabilità del raccordo anulare a Roma.

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#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada Roma ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it