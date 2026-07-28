Verso la riforma delle partecipate Giacomo Bugliani commissario di Toscana Promozione Turistica
Giacomo Bugliani è stato nominato commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia regionale che promuove il settore turistico. La nomina avviene in vista di una riforma delle partecipate pubbliche. Toscana Promozione Turistica si occupa di valorizzare l’offerta turistica del territorio toscano. La nomina ha effetto immediato e si inserisce nel percorso di riorganizzazione delle società partecipate della regione.
FIRENZE – Giacomo Bugliani è il nuovo commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia della Regione Toscana dedicata alla valorizzazione dell’offerta turistica territoriale. A nominarlo il presidente Eugenio Giani, presentando il nuovo incarico a latere dei lavori odierni del consiglio regionale. Avvocato, con una formazione alle spalle che ricomprende un dottorato di ricerca alla Luiss e il perfezionamento degli studi presso la facoltà di legge a Oxford grazie a una borsa del Consiglio nazionale forense, Bugliani è stato per due legislature consigliere regionale, ricoprendo anche l’incarico di presidente della commissione bilancio dell’assemblea toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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