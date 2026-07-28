verso la riforma delle partecipate giacomo bugliani commissario di toscana promozione turistica

Notizia in breve

Giacomo Bugliani è stato nominato commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia regionale che promuove il settore turistico. La nomina avviene in vista di una riforma delle partecipate pubbliche. Toscana Promozione Turistica si occupa di valorizzare l’offerta turistica del territorio toscano. La nomina ha effetto immediato e si inserisce nel percorso di riorganizzazione delle società partecipate della regione.