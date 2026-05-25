Via Clementina prosegue l' iter per strutturare la promozione turistica dell' antico percorso

Notizia in breve

L'assessore al Turismo ha partecipato a un incontro dedicato alla promozione della via Clementina, un antico percorso che attraversa Marche e Umbria. All'evento, organizzato dal Comune di Gualdo Tadino, erano presenti rappresentanti di tredici Comuni delle due regioni. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere le strategie per valorizzare dal punto di vista turistico e culturale il percorso, focalizzandosi su aspetti legati all’acqua e alla ceramica.