Via Clementina prosegue l' iter per strutturare la promozione turistica dell' antico percorso

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'assessore al Turismo ha partecipato a un incontro dedicato alla promozione della via Clementina, un antico percorso che attraversa Marche e Umbria. All'evento, organizzato dal Comune di Gualdo Tadino, erano presenti rappresentanti di tredici Comuni delle due regioni. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere le strategie per valorizzare dal punto di vista turistico e culturale il percorso, focalizzandosi su aspetti legati all’acqua e alla ceramica.

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ANCONA – L’assessore al Turismo Daniele Berardinelli ha partecipato a un incontro “La via Clementina, acqua e ceramica” invitato dal Comune di Gualdo Tadino, presenti i rappresentanti dei tredici Comuni di Marche e Umbria che collaborano per valorizzare sul piano turistico, culturale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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