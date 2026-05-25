Via Clementina prosegue l' iter per strutturare la promozione turistica dell' antico percorso
L'assessore al Turismo ha partecipato a un incontro dedicato alla promozione della via Clementina, un antico percorso che attraversa Marche e Umbria. All'evento, organizzato dal Comune di Gualdo Tadino, erano presenti rappresentanti di tredici Comuni delle due regioni. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere le strategie per valorizzare dal punto di vista turistico e culturale il percorso, focalizzandosi su aspetti legati all’acqua e alla ceramica.
ANCONA – L’assessore al Turismo Daniele Berardinelli ha partecipato a un incontro “La via Clementina, acqua e ceramica” invitato dal Comune di Gualdo Tadino, presenti i rappresentanti dei tredici Comuni di Marche e Umbria che collaborano per valorizzare sul piano turistico, culturale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Corso per operatore della promozione e dell’accoglienza turistica: pubblicato l’avvisoL'assessore alle Politiche sociali ha annunciato la pubblicazione di un avviso per un corso dedicato alla formazione di operatori specializzati nella...
VIDEO Promozione turistica, il nuovo spot dell'Umbria fra humor e autenticitàÈ stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato all'Umbria, che combina elementi umoristici con immagini delle sue attrazioni.