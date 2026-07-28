bugliani commissario di toscana promozione

Giacomo Bugliani è stato nominato Commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica. L’incarico mira a valorizzare la provincia di Massa Carrara nel breve termine. La nomina è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici o tempistiche. Bugliani assume il ruolo con l’obiettivo di promuovere il territorio toscano attraverso iniziative di sviluppo turistico. La nomina rappresenta un passo importante per l’ente dedicato alla promozione turistica della regione.

Un incarico prestigioso accolto con orgoglio e con la promessa di valorizzare la provincia di Massa Carrara nell’immediato futuro. Giacomo Bugliani (nella foto) è stato nominato Commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica. "Con grande emozione e profondo orgoglio accolgo l’incarico di Commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica, conferitomi dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – spiega – Desidero ringraziare il presidente per la fiducia che ha voluto accordarmi. Si tratta di un incarico temporaneo di grande responsabilità, che affronto con entusiasmo, dedizione e passione. Toscana Promozione svolge... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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