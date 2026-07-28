Una neo assessora comunale al Commercio ha dichiarato di assumere un ruolo con nuove responsabilità, mantenendo comunque l’amore per la città. Il sindaco ha annunciato un investimento di un milione di euro per migliorare il decoro del centro. L’assessora ha sottolineato che, nonostante il cambio di incarico e di posizione in aula, la passione per Roma rimarrà centrale nelle decisioni future.

«D'ora in poi siederò dall'altra parte dell'aula con un incarico nuovo e una responsabilità ancora più grande» ma se «gli incarichi cambiano, i banchi cambiano non cambia l'amore per Roma che continuerà a guidare ogni mia scelta». Valeria Baglio, nominata il 27 luglio assessora al Commercio e Attività produttive, Pari opportunità, Attrazione degli investimenti e decoro del Centro storico, si emoziona nel suo ultimo intervento in Assemblea capitolina: la capogruppo dem passa ai banchi della giunta dopo 13 anni da consigliera. Baglio prende il posto di Monica Lucarelli, entrata nel cda di Investimenti spa. E con la nomina di Baglio, entra in consiglio comunale nel gruppo del Partito democratico Rocco Stelitano, primo dei non eletti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Valeria Baglio neo assessora comunale al Commercio: «Sostegno alle attività». Gualtieri: «Un milione per il decoro del Centro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Più pulizia, alberi e polizia locale nel centro di Roma: il piano di Gualtieri affidato a Valeria BaglioNel centro di Roma, sono previsti interventi di pulizia più frequenti, l’installazione di nuovi alberi e un incremento di agenti della polizia locale.

Terni, Guido Verdecchia: “La maggioranza boccia sicurezza, decoro e commercio in Consiglio comunale”In Consiglio comunale a Terni, la maggioranza ha respinto proposte riguardanti sicurezza, decoro e commercio.

Si parla di: Da Azione ai 5S, gli auguri a Zannola capogruppo del Pd.

Valeria Baglio neo assessora comunale al Commercio: Sostegno alle attività. Gualtieri: Un milione per il decoro del CentroBaglio prende il posto di Monica Lucarelli, entrata nel cda di Investimenti spa. E con la nomina di Baglio, entra in consiglio comunale nel gruppo del Partito democratico Rocco Stelitano, primo dei ... roma.corriere.it

COMUNE DI ROMA * : BAGLIO E ZEVI FORMULANO I MIGLIORI AUGURI A VALERIA, LA NUOVA SFIDA LA ATTENDEA Valeria Baglio rivolgo i migliori auguri per il nuovo incarico di Assessora alle Attività produttive, alle Pari opportunità, all'Attrazione degli ... agenziagiornalisticaopinione.it