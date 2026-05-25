Terni Guido Verdecchia | La maggioranza boccia sicurezza decoro e commercio in Consiglio comunale

In Consiglio comunale a Terni, la maggioranza ha respinto proposte riguardanti sicurezza, decoro e commercio. Secondo un rappresentante dell’opposizione, la maggioranza si mostra chiusa a qualsiasi proposta proveniente dalla minoranza, anche quando si tratta di interventi pratici e sensati per la tutela della città. Le critiche sottolineano una posizione di rigidità e pregiudizio ideologico, impedendo il confronto su temi fondamentali.

“Una maggioranza arroccata nei propri palazzi, prigioniera di un pregiudizio ideologico e incapace di accettare qualunque proposta arrivi dalle fila della minoranza, anche quando si tratta di atti di puro pragmatismo e buon senso per la tutela della città. È questo il verdetto uscito oggi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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