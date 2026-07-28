Più pulizia alberi e polizia locale nel centro di Roma | il piano di Gualtieri affidato a Valeria Baglio

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro di Roma, sono previsti interventi di pulizia più frequenti, l’installazione di nuovi alberi e un incremento di agenti della polizia locale. Il piano, affidato a Valeria Baglio come nuova assessora del Centro storico, include l’assunzione di 100 agenti in più e un investimento di un milione di euro per la pulizia. Sono state introdotte anche nuove regole per la consegna delle merci.

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Valeria Baglio è la nuova assessora con delega al Centro storico. Gualtieri annuncia 100 agenti in più, un milione per la pulizia e nuove regole per le merci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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