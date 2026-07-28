Val di Susa la destra torna a parlare di terrorismo di piazza | così Lega e Fdi vogliono colpire gli attivisti

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo gli scontri in Val di Susa, la maggioranza politica ha ripreso a parlare di “terrorismo di piazza” e “associazione a delinquere”. La Lega ha definito gli attivisti coinvolti in manifestazioni come terroristi, mentre Fratelli d’Italia ha parlato di associazione a delinquere. Le dichiarazioni sono arrivate nel giorno successivo ai disordini, con divisioni tra i partiti sulla natura delle azioni e le conseguenti pene da applicare.

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All'indomani degli scontri in Val Susa, la maggioranza rilancia la rincorsa alle pene dividendosi tra il "terrorismo di piazza" della Lega e l'associazione a delinquere di FdI. Una risposta securitaria che sceglie ancora una volta la via breve del codice penale al posto della prevenzione e del confronto con i territori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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