Val di Susa la destra torna a parlare di terrorismo di piazza | così Lega e Fdi vogliono colpire gli attivisti

Notizia in breve

Dopo gli scontri in Val di Susa, la maggioranza politica ha ripreso a parlare di “terrorismo di piazza” e “associazione a delinquere”. La Lega ha definito gli attivisti coinvolti in manifestazioni come terroristi, mentre Fratelli d’Italia ha parlato di associazione a delinquere. Le dichiarazioni sono arrivate nel giorno successivo ai disordini, con divisioni tra i partiti sulla natura delle azioni e le conseguenti pene da applicare.