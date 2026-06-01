Esalta il martirio e pronto a colpire come a Modena | 21enne fermato a Milano per terrorismo

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 21 anni proveniente da Vimercate, in Brianza, è stato arrestato a Milano con l’accusa di terrorismo internazionale. La procura ha disposto il fermo, che segue le indagini su possibili attività legate a gruppi terroristici. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali minacce o piani specifici. L’indagine prosegue per approfondire il ruolo e le intenzioni dell’individuo.

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Un 21enne di Vimercate (Brianza) è stato fermato dalla Procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo avrebbe inneggiato al martirio sui social e per gli inquirenti era "concreta la possibilità di una sua attivazione violenta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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