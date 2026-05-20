La destra elimina la parola antifascismo dalla Consulta studentesca di Roma | Vogliono cancellarne il valore
Nella città di Roma, la destra ha deciso di rimuovere la parola “antifascismo” dalla denominazione della Consulta studentesca e provinciale, sostituendola con il termine “democrazia”. La scelta ha suscitato reazioni e critiche, con alcuni che hanno commentato il fatto come una forma di revisionismo. La modifica è stata annunciata ufficialmente e riguarda entrambe le strutture, senza indicare ulteriori motivazioni ufficiali o dettagli sul processo decisionale.
La destra elimina la parola antifascismo dalla Consulta provinciale di Roma e la sostituisce con democrazia: "Revisionismo, è sconcertante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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