Us Open | Djokovic e Sabalenka insieme nel doppio misto non ci sono Sinner e Alcaraz

Agli US Open, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka parteciperanno al doppio misto, nel nuovo formato che permette ai giocatori di singolare di competere anche nel doppio. La coppia si schiererà in questa specialità, mentre Sinner e Alcaraz non sono iscritti alla competizione. L’evento, introdotto lo scorso anno, consente ai tennisti di partecipare a più discipline durante il torneo.

Novak Djokovic e Aryna Sabalenka giocheranno insieme il doppio misto agli Us Open, nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da Us Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte, dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam: tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era proprio l'assenza al doppio misto a New York. Non ci saranno Jannik Sinner, che mette al primo posto il riposo, e Carlos Alcaraz, che laddove rientrasse dopo l'infortunio al polso non vorrebbe sottoporlo a stress aggiuntivi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Novak Djokovic & Aryna Sabalenka Team Up! Alex Eala Makes Historic US Open Mixed Doubles Debut

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