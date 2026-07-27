Jannik Sinner non prenderà parte al doppio misto agli US Open 2026, mentre sono state confermate le coppie di altri giocatori, tra cui Djokovic e le coppie ErraniVavassori. Il torneo di doppio misto si svolgerà dal 24 al 26 agosto, mantenendo la formula rivoluzionata dell’anno precedente, con un torneo che durerà tre giorni.

Sono state ufficializzate le coppie che parteciperanno al torneo di doppio misto agli US Open. Anche in questa edizione ci sarà la formula dello scorso anno, completamente rivoluzionata, con il torneo che si disputerà in tre giorni dal 24 al 26 agosto. Un evento quasi ad esibizione, ma al quale parteciperanno anche alcuni dei migliori giocatori e giocatrici del mondo di singolare, oltre ad alcuni specialisti puri del doppio come Sara Errani ed Andrea Vavassori, che sono anche i campioni in carica. La coppia italiana si presenta sicuramente tra le favorite, ma non sarà l’unica parte di Italia presente nel torneo, visto che giocherà anche Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open 2026: presenti Djokovic ed Errani/Vavassori

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Jannik Sinner prova il doppio misto al Roland Garros -

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