Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open | Djokovic e Sabalenka la coppia più illustre

Jannik Sinner non parteciperà al doppio misto agli US Open 2026. Le coppie ufficializzate includono il duo Djokovic e Sabalenka, considerato il più prestigioso. Sono state annunciate anche tre squadre italiane, mentre Sinner e Alcaraz sono assenti dalla competizione.

Sono state rese note le coppie che prederanno parte agli US Open di doppio misto 2026. Assenti Sinner e Alcaraz. Super coppia DjokovicSabalenka, tre italiani in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner prova il doppio misto al Roland Garros -

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open 2026: presenti Djokovic ed Errani/VavassoriJannik Sinner non prenderà parte al doppio misto agli US Open 2026, mentre sono state confermate le coppie di altri giocatori, tra cui Djokovic e le...

Sinner e il caso montepremi, pronto a boicottare doppio misto agli Us OpenJannik Sinner potrebbe decidere di non partecipare al doppio misto degli Us Open 2026 a causa di un caso legato al montepremi.

Temi più discussi: Perché Sinner non giocherà a Montreal: riposo e allenamenti, poi Cincinnati e gli Us Open; Sinner rinuncia al Masters 1000 di Montreal: La priorità è la salute. Forfait anche di Djokovic; Ranking ATP (27 luglio 2026): Jannik Sinner stabile sul trono, Cobolli in top-10; Sinner rinuncia a Montreal. Stop alla striscia di Masters 1000.

Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open 2026: presenti Djokovic ed Errani/Vavassori - https://t.co/YYq5874GIt x.com

Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open 2026: presenti Djokovic ed Errani/VavassoriSono state ufficializzate le coppie che parteciperanno al torneo di doppio misto agli US Open. Anche in questa edizione ci sarà la formula dello scorso ... oasport.it

Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open: Djokovic e Sabalenka la coppia più illustreAnche quest'anno il torneo di doppio misto degli US Open sarà un grande spettacolo. Dopo il restyling dello scorso anno il torneo mantiene la formula e non segue l'ordine della classifica di specialit ... fanpage.it