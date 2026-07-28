US Open 2026 cresce l’attesa per il sorteggio | data orario e dove seguirlo

Da sportface.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli US Open 2026 si terrà giovedì 27 agosto, a pochi giorni dall'inizio del torneo previsto per domenica 30 agosto. La cerimonia si svolgerà sui campi in cemento di Flushing Meadows. L'evento sarà seguito da appassionati e media, con dettagli su orario e modalità di trasmissione ancora da definire.

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Il conto alla rovescia verso gli US Open 2026 passerà dal sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. La cerimonia è prevista giovedì 27 agosto, a pochi giorni dall’inizio degli incontri, fissato per domenica 30 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Sarà il momento in cui i protagonisti dell’ultimo Slam della stagione conosceranno il proprio percorso i possibili incroci verso le finali. Grande attenzione sarà naturalmente riservata a Jannik Sinner, chiamato a scoprire in quale metàd el tabellone verrà inserito e quali potrebbero essere gli ostacoli più pericolosi nelle prime settimane. Riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz, al ritorno, Novak Djokovic e sugli altri principali candidati al titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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