Il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli US Open 2026 si terrà giovedì 27 agosto, a pochi giorni dall'inizio del torneo previsto per domenica 30 agosto. La cerimonia si svolgerà sui campi in cemento di Flushing Meadows. L'evento sarà seguito da appassionati e media, con dettagli su orario e modalità di trasmissione ancora da definire.

Il conto alla rovescia verso gli US Open 2026 passerà dal sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. La cerimonia è prevista giovedì 27 agosto, a pochi giorni dall’inizio degli incontri, fissato per domenica 30 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Sarà il momento in cui i protagonisti dell’ultimo Slam della stagione conosceranno il proprio percorso i possibili incroci verso le finali. Grande attenzione sarà naturalmente riservata a Jannik Sinner, chiamato a scoprire in quale metàd el tabellone verrà inserito e quali potrebbero essere gli ostacoli più pericolosi nelle prime settimane. Riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz, al ritorno, Novak Djokovic e sugli altri principali candidati al titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - US Open 2026, cresce l’attesa per il sorteggio: data, orario e dove seguirlo

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