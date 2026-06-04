Serie A calendario 2026 2027 | criteri data e dove seguirlo

Domani pomeriggio a Parma sarà presentato il calendario della Serie A 20262027. La Lega ha già stabilito i criteri che determineranno l’assegnazione delle date e delle partite, anche se l’elenco completo non è stato ancora reso pubblico. La pubblicazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane, e sarà possibile seguirla attraverso i canali ufficiali della Lega.

Parma, 4 giugno 2026 – La nuova Serie A prende forma. Il calendario del campionato 20262027 sarà svelato domani pomeriggio a Parma, ma la Lega ha già definito i criteri che guideranno la compilazione delle giornate. I criteri. Il principio più rilevante riguarda i derby: non potranno essere programmati né alla prima né all’ultima giornata. Saranno esclusi anche dal turno infrasettimanale feriale. Resta confermato il modello del calendario asimmetrico, già adottato negli ultimi anni. Significa che il girone di ritorno non sarà una semplice replica dell’andata a campi invertiti. Tra la partita di andata e quella di ritorno contro la stessa avversaria dovranno passare almeno otto giornate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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