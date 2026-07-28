Sorteggio US Open 2026 | orario dove seguirlo in streaming
Dal 30 agosto al 13 settembre si svolgerà il sorteggio degli US Open 2026 di tennis. L’evento definirà i tabelloni maschili e femminili del torneo, l’ultimo Major dell’anno. L’orario del sorteggio e le modalità di visione in streaming saranno comunicate nelle prossime settimane. La procedura coinvolgerà le teste di serie e i criteri di ripartizione dei giocatori nelle varie sezioni del tabellone.
Dal 30 agosto al 13 settembre gli US Open 2026 di tennis terranno banco. L’ultimo Major dell’anno darà tanti spunti e ci si chiede quando i tabelloni uomini e donne prenderanno forma. La data c’è: giovedì 27 agosto, con orario a definire. A guidare l’elenco, in ambito maschile, è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell’azzurro figurano A lexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche, in riferimento al problema al polso. Completano la top-ten Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Taylor Fritz, a testimonianza di un tabellone che si annuncia di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
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