uovo di colombo in azione medicinali inviati a cuba

Due spedizioni da Viareggio hanno consegnato a Cuba medicinali e materiale scolastico. I pacchi sono stati inviati in risposta a richieste di aiuti per l’isola, attualmente in difficoltà. I medicinali e i materiali arrivati sono stati destinati a strutture sanitarie e scolastiche locali. La consegna si inserisce in un’azione di solidarietà internazionale.

Solidarietà oltre i confini. Sono arrivati a Cuba due pacchi di medicinali e di materiale scolastico, oggetti preziosi in un’isola al collasso, provenienti da Viareggio. Ciò si deve all’impegno di Eleonora Mappa e dell’associazione “ L’uovo di Colombo ”. Da Cuba era arrivato un appello per avere aiuti, soprattutto medicinali con una scadenza un po’ lunga, dagli antipiretici, agli antibiotici, agli antinfiammatori, ma anche materiale scolastico semplice, come quaderni, penne, matite, gomme. E’ stata aperta una raccolta fondi all’associazione “L’uovo di Colombo” e con il ricavato è stato acquistato il materiale richiesto. "La parte più difficile è stata far pervenire tutto a Cuba – racconta Eleonora Mappa, promotrice dell’iniziativa solidale – perché volevamo che arrivasse direttamente a chi lo avrebbe utilizzato, senza intermediari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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