in partenza i medicinali per cuba

È terminata l’iniziativa ‘La Montagna con Cuba’, durante la quale sono stati raccolti circa 2000 euro in farmaci. La campagna, promossa da ‘Montagna Antifascista’ e dall’associazione ‘La Marmacola’, ha coinvolto la comunità locale. I fondi saranno destinati all’acquisto di medicinali da inviare a Cuba. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone della zona, che hanno contribuito alla raccolta. Ora, i farmaci saranno preparati per la spedizione.

La montagna si mobilita per Cuba: raccolti 2000 euro in farmaci. Si è conclusa l’iniziativa ’La Montagna con Cuba’, promossa da ’Montagna Antifascista’ e dall’associazione ’La Marmacola’. Due giorni, in piazza della Resistenza a Felina, di raccolta straordinaria di medicinali a sostegno di Cuba, "strozzata da 60 anni di blocco americano e ora anche dal blocco energetico genocida imposto dall’amministrazione Trump". "Cuba ha aiutato il nostro paese durante la pandemia - spiegano gli organizzatori - con l’arrivo in Italia delle brigate mediche internazionali a Torino e in Calabria. E sempre in Calabria operano da alcuni anni i medici cubani per sopperire alle negligenze politiche che stanno affossando la sanità pubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Volunteer Ships Depart Mexico Carrying Emergency Aid Supplies for Crisis-Hit Cuba | APT

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