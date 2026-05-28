Cuba il Pentagono schiera asset pronti all’azione su ordine di Trump

Notizia in breve

Il Pentagono ha messo in allerta asset militari in risposta a un possibile vuoto di potere a Cuba, con ordini diretti dall’amministrazione precedente. La Marina statunitense si trova sotto pressione logistica, probabilmente per la preparazione di eventuali interventi o operazioni. Le autorità militari stanno monitorando la situazione e mantenendo pronte risorse strategiche, senza specificare le azioni imminenti.