Cuba il Pentagono schiera asset pronti all’azione su ordine di Trump
Il Pentagono ha messo in allerta asset militari in risposta a un possibile vuoto di potere a Cuba, con ordini diretti dall’amministrazione precedente. La Marina statunitense si trova sotto pressione logistica, probabilmente per la preparazione di eventuali interventi o operazioni. Le autorità militari stanno monitorando la situazione e mantenendo pronte risorse strategiche, senza specificare le azioni imminenti.
? Domande chiave Come gestirebbe Trump un vuoto di potere totale a Cuba?. Perché la Marina statunitense è già sotto forte pressione logistica?. Quali rischi correrebbe l'economia cubana dopo un attacco di precisione?. Come influirà il blocco della petroliera russa sulla crisi energetica?.? In Breve La Unión Eléctrica registra un deficit di 2.147 megawatt con solo un terzo della domanda coperta.. La petroliera russa Universal ha deviato 250mila barili di diesel verso l'Atlantico meridionale.. Marco Rubio segnala il controllo del 70% dell'economia cubana da parte del gruppo Gaesa.. I residenti di Calle Monte a Centro Habana protestano per blackout superiori alle 14 ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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