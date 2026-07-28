Università | prime tre lauree per il doppio titolo tra Pisa e Corsica

Il 20 luglio si sono laureate le prime tre studentesse di un corso di laurea magistrale a doppio titolo, realizzato attraverso una collaborazione tra l’Università di Pisa e quella di Corsica. La laurea rappresenta il primo risultato di questa iniziativa congiunta, che coinvolge entrambe le istituzioni. La cerimonia si è svolta in data recente e ha visto il conseguimento dei titoli da parte delle studentesse. La collaborazione tra le due università continua per sviluppare ulteriori programmi condivisi.

Pisa, 27 luglio 2026 – Lunedì 20 luglio si sono laureate le prime tre studentesse del corso di laurea magistrale a doppio titolo nato dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e l’Università di Corsica. Si tratta di Laura Brachi, Morgane Chevalier e Melina Spitaleri, che hanno concluso con successo un percorso di studi internazionale ottenendo, per l'Italia, la laurea magistrale in "Diritto dell’innovazione per l’impresa e le istituzioni" dell’Università di Pisa e, per la Francia, il Master "Droit des Affaires" dell’Università di Corsica. Avviato nell'anno accademico 2023-2024 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e dall’Università di Corsica, il corso rappresenta un'importante opportunità di formazione internazionale nel campo del diritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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