Sono stati avviati tre nuovi corsi di laurea magistrale dedicati alle professioni sanitarie presso un’università toscana. I corsi sono stati creati per soddisfare le richieste del sistema sanitario nazionale e offrono percorsi formativi aggiornati. La decisione si inserisce in un piano di espansione didattica volto a preparare professionisti qualificati nel settore sanitario. La presentazione dei nuovi corsi è stata comunicata dall’ateneo locale.

PISA – L’Università di Pisa amplia la propria proposta didattica introducendo tre nuovi corsi di laurea magistrale orientati alle professioni sanitarie, con l’intento di rispondere alle esigenze attuali del Servizio sanitario nazionale. L’offerta comprende il percorso in Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure intensive e nell’emergenza, quello in Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, e infine Scienze infermieristiche e ostetriche con profilo ostetrico, quest’ultimo caratterizzato dall’essere l’unico attivato in Toscana, nel centro Italia e uno dei cinque presenti a livello nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Università di Pisa, al via tre nuove lauree magistrali per le professioni sanitarie

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