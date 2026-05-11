Open Day per le 16 lauree magistrali dell’Insubria | inglese doppio titolo e attenzione al mondo del lavoro tra i punti di forza
L’Università dell’Insubria ha annunciato l’organizzazione di un Open Day dedicato alle 16 lauree magistrali disponibili per l’anno accademico 2026-2027. L’evento prevede una serie di incontri, seminari, laboratori e lezioni aperte con l’obiettivo di fornire informazioni sui corsi di studio, tra cui programmi in lingua inglese e percorsi con doppio titolo. L’iniziativa si rivolge a studenti e studentesse interessati a approfondire le opportunità offerte dall’ateneo.
L'Università dell’Insubria presenta l’Open Day Magistrali per l’anno accademico 2026-2027: un calendario di incontri, seminari, laboratori e lezioni aperte pensato per accompagnare studentesse e studenti nella scelta del percorso di laurea magistrale. L’Ateneo offre 16 corsi di laurea magistrale.🔗 Leggi su Quicomo.it
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