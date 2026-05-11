Open Day per le 16 lauree magistrali dell’Insubria | inglese doppio titolo e attenzione al mondo del lavoro tra i punti di forza

L’Università dell’Insubria ha annunciato l’organizzazione di un Open Day dedicato alle 16 lauree magistrali disponibili per l’anno accademico 2026-2027. L’evento prevede una serie di incontri, seminari, laboratori e lezioni aperte con l’obiettivo di fornire informazioni sui corsi di studio, tra cui programmi in lingua inglese e percorsi con doppio titolo. L’iniziativa si rivolge a studenti e studentesse interessati a approfondire le opportunità offerte dall’ateneo.

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L'Università dell’Insubria presenta l’Open Day Magistrali per l’anno accademico 2026-2027: un calendario di incontri, seminari, laboratori e lezioni aperte pensato per accompagnare studentesse e studenti nella scelta del percorso di laurea magistrale. L’Ateneo offre 16 corsi di laurea magistrale.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di SienaTra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Day delle... Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | CIE, open day 9 e 10 maggio; Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; Sabato 9 maggio open day per la vaccinazione HPV; Carta d’Identità Elettronica: Open Day straordinario il 9 maggio 2026. Ad Altamura, un open day per la carta d’identità elettronica e un talk per sensibilizzare al consenso della donazione degli organi x.com