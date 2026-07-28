Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone Le impressionanti immagini mostrano il crollo delle mura dello storico castello di Kumamoto
Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone nel tardo pomeriggio di oggi, 28 luglio. L’epicentro si trova a circa 20 chilometri dalla costa, a una profondità di 10 km. Sono crollate le mura dello storico castello di Kumamoto, visibili nelle immagini. Numerose scuole e edifici sono stati evacuati, e sono stati segnalati danni a infrastrutture e alcune interruzioni di corrente. Non ci sono ancora notizie di vittime.
U na fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone nel tardo pomeriggio di oggi, 28 luglio. L’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di soli 10 chilometri nei pressi della città di Uki, provocando panico tra gli abitanti e danni diffusi in tutta la prefettura di Kumamoto, sull’isola meridionale di Kyushu. Il Castello di Osaka, bello in ogni stagione. guarda le foto Terremoto Giappone, il crollo delle mura del castello di Kumamoto. Tra le immagini più impressionanti diffuse in rete impressionano quelle che documentano il crollo delle imponenti mura in pietra del castello di Kumamoto, la terza fortezza storica più importante del Giappone. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Terremoto di magnitudo 7 in Giappone, scossa infinita: crollano le mura del castello di Kumamoto
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