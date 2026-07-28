Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone Le impressionanti immagini mostrano il crollo delle mura dello storico castello di Kumamoto

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone nel tardo pomeriggio di oggi, 28 luglio. L’epicentro si trova a circa 20 chilometri dalla costa, a una profondità di 10 km. Sono crollate le mura dello storico castello di Kumamoto, visibili nelle immagini. Numerose scuole e edifici sono stati evacuati, e sono stati segnalati danni a infrastrutture e alcune interruzioni di corrente. Non ci sono ancora notizie di vittime.