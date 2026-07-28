Terremoto in Giappone a Kumamoto con scossa di magnitudo 7,1 con allerta tsunami lanciata da Jma

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la regione di Kumamoto, in Giappone. L’istituto sismologico ha emesso un’allerta tsunami, che resta in vigore. Non ci sono ancora notizie di danni o vittime, ma le autorità hanno invitato le persone a mantenere la massima attenzione e a seguire le indicazioni ufficiali. La terra ha tremato per alcuni secondi, provocando panico tra la popolazione locale.