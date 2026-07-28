Terremoto in Giappone a Kumamoto con scossa di magnitudo 7,1 con allerta tsunami lanciata da Jma
Una scossa di terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la regione di Kumamoto, in Giappone. L’istituto sismologico ha emesso un’allerta tsunami, che resta in vigore. Non ci sono ancora notizie di danni o vittime, ma le autorità hanno invitato le persone a mantenere la massima attenzione e a seguire le indicazioni ufficiali. La terra ha tremato per alcuni secondi, provocando panico tra la popolazione locale.
È allerta tsunami nella regione di Kumamoto, in Giappone, a seguito della scossa di terremoto con magnitudo 7.1. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Terremoto devastante in Giappone: magnitudo 7.1 e allerta tsunami
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Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. La scossa ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a sette, sulla scala di intensità sismica gi x.com
Il Giappone meridionale è stato scosso da una forte scossa di terremoto. La scossa, di magnitudo 7.1, è stata avvertita in modo chiaro dalla popolazione nella prefettura di Kumamoto (regione di Kyushu). Il sisma, a dieci chilometri di profondità è stato registrat facebook
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