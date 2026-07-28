Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone | forte scossa vicino a Kumamoto

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha interessato il Giappone, con epicentro vicino a Kumamoto, nella regione sud-occidentale. La terra ha tremato intensamente, causando paura tra la popolazione e danni al castello della città. Non sono stati segnalati immediatamente vittime o feriti. La scossa si è verificata nelle prime ore e ha provocato allarmi e evacuazioni nella zona.