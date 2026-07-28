Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone | forte scossa vicino a Kumamoto
Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha interessato il Giappone, con epicentro vicino a Kumamoto, nella regione sud-occidentale. La terra ha tremato intensamente, causando paura tra la popolazione e danni al castello della città. Non sono stati segnalati immediatamente vittime o feriti. La scossa si è verificata nelle prime ore e ha provocato allarmi e evacuazioni nella zona.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura tra la popolazione e danni al castello della città. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Giappone, con epicentro localizzato nelle vicinanze della città di Kumamoto, nella parte sud-occidentale del Paese. Il sisma ha provocato alcuni danni alle infrastrutture locali. Tra gli edifici coinvolti risultano segnalati problemi alla cinta muraria dello storico castello di Kumamoto, uno dei simboli della città e già interessato in passato da eventi sismici. Il Giappone tra le aree più colpite dai terremoti. Il Giappone è considerato uno dei Paesi con la maggiore attività sismica al mondo. La sua... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Terremoto 7.4 in Giappone la scossa
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