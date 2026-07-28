Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone | forte scossa vicino a Kumamoto

Da dayitalianews.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha interessato il Giappone, con epicentro vicino a Kumamoto, nella regione sud-occidentale. La terra ha tremato intensamente, causando paura tra la popolazione e danni al castello della città. Non sono stati segnalati immediatamente vittime o feriti. La scossa si è verificata nelle prime ore e ha provocato allarmi e evacuazioni nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura tra la popolazione e danni al castello della città. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Giappone, con epicentro localizzato nelle vicinanze della città di Kumamoto, nella parte sud-occidentale del Paese. Il sisma ha provocato alcuni danni alle infrastrutture locali. Tra gli edifici coinvolti risultano segnalati problemi alla cinta muraria dello storico castello di Kumamoto, uno dei simboli della città e già interessato in passato da eventi sismici. Il Giappone tra le aree più colpite dai terremoti. Il Giappone è considerato uno dei Paesi con la maggiore attività sismica al mondo. La sua... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

terremoto di magnitudo 71 in giappone forte scossa vicino a kumamoto
© Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone: forte scossa vicino a Kumamoto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto 7.4 in Giappone la scossa

Video Terremoto 7.4 in Giappone la scossa

Notizie e thread social correlati

Terremoto in Giappone a Kumamoto con scossa di magnitudo 7,1 con allerta tsunami lanciata da JmaUna scossa di terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la regione di Kumamoto, in Giappone.

Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: "Come un forte scoppio"Nella zona dei Campi Flegrei, vicino Napoli, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2,6.

Temi più discussi: Perù, terremoto di magnitudo 5.1 nella zona centrale del paese. Almeno cinque morti, diversi feriti; Perù, terremoto di magnitudo 5.5 scuote il centro del Paese: 5 morti; Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, scossa avvertita fino a Roma e Napoli; Terremoto in Perù con scossa di magnitudo 5,1 a Chupaca, almeno 6 morti: feriti e dispersi sotto le macerie.

terremoto di terremoto di magnitudo 7Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: emesso allarme tsunami, previste onde alte fino a 1 metroUna potente scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito oggi il sud del Giappone, nell'area di Kumamoto: emesso un allarme tsunami ... fanpage.it

terremoto di terremoto di magnitudo 7Terremoto in Giappone, forte scossa di magnitudo 7.1: scatta l’allarme tsunamiForte terremoto in Giappone, magnitudo 7.1 nella prefettura di Kumamoto: lanciato l'allarme tsunami dopo la violenta scossa. blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web