Arisa ha condiviso sui social un ricordo del 1999, anno in cui si trasferì a Milano. Ha scritto di aver imparato molto sulla vita e sugli uomini grazie a una ragazza brasiliana, che tornava a casa all’alba fumando e con la bocca bruciata. La cantante ha descritto il rapporto con questa persona come un’esperienza significativa, senza entrare nei dettagli, e ha espresso un mix di nostalgia e speranza per il futuro.

Nostalgica, ma con lo sguardo al futuro. In un post pubblicato sui suoi profili social pochi giorni fa, Arisa ha riavvolto il nastro della sua vita fino al 1999, quando ha cominciato a vivere a Milano. “L’euro stava entrando nelle nostre vite ma io non avevo grandi problemi a far di conto perché avevo poche spese fisse: un’estathé e un twix quasi tutti i giorni, all’inizio del mese un panino grande col galbanino e il salamino milanese. Verso la fine del mese neanche il Twix e figuriamoci l’estathè, ma Milano mi levava la fame, mi riempiva gli occhi e il cuore di gioia di vivere e libertà”, ha scritto a corredo di un carosello che immortala alcuni momenti della serata del 25 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa), dove è stata ospite di Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una ragazza brasiliana m’insegnò un bel po’ di cose sulla vita e sugli uomini, tornava a casa all’alba che aveva fumato tanto e aveva la bocca bruciata”: la confessione di Arisa

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Si parla di: Arisa e il ricordo dei primi anni a Milano: Pochi soldi, ma ero libera. Una ragazza m’insegnò tante cose sulla vita e sugli uomini; Arisa e l’arrivo a Milano nel 1999: Mi riempiva gli occhi e il cuore di gioia di vivere e libertà.