Durante una vacanza in barca, Alba Parietti ha condiviso di preferire essere amata dagli uomini della sua vita piuttosto che cercare altre forme di affetto. Mentre si trova in compagnia di una amica, ha riflettuto sui suoi 64 anni, senza entrare in dettagli specifici. La cantante e conduttrice ha parlato della sua visione delle relazioni e dell’importanza dell’affetto personale. La conversazione si è svolta in un contesto di relax e tempo libero.

L’estate, con così tanto tempo libero e il mare a far da cornice, è il momento perfetto per le riflessioni. Mentre si gode una tranquilla vacanza in barca in compagnia della cara amica Marcella Bella, Alba Parietti si è presa un momento per ripercorrere questi intensi 64 anni di vita. La showgirl si è soffermata, in particolare, sugli uomini che le sono stati vicino e a cui ha chiesto sempre e nient’altro se non di “essere adorata”. Tutti gli amori di Alba Parietti. In una recente, lunga e sincera, intervista, Alba Parietti ha ripercorso la propria vita sentimentale. Fin dal principio, a cominciare dalla prima volta che, appena 14enne, fece l’amore con un ragazzo appena più grande, “ero innamorata pazza di lui” ricorda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alba Parietti, la confessione sugli uomini della sua vita: “Mi basta essere adorata”

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Alba Parietti choc: «Gli uomini dopo i 50 Come le toilette…»

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