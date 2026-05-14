Un tennista ha espresso di sentirsi affaticato a causa di molte partite giocate di recente, commentando di aver dato molto a livello mentale. Dopo una partita complessa, si è detto soddisfatto di aver raggiunto le semifinali, sottolineando con entusiasmo la presenza di due italiani tra i semifinalisti. La sfida si è conclusa con un risultato positivo, e l’atleta ha manifestato emozione per la qualificazione, evidenziando l’aspetto speciale di questa presenza italiana in una fase così avanzata del torneo.

“È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento “. Così Jannik Sinner dopo il successo su Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia per 6-2, 6-4 in circa un’ora e mezza di partita. “Sto sentendo un po’ di fatica perché ho giocato tante partite nell’ultimo periodo e qui ho giocato quattro sfide molto diverse. Oggi Rublev non ha servito benissimo e mi ha lasciato un po’ più libero in risposta”, ha aggiunto Sinner che domani in semifinale sfiderà uno tra Medvedev e Landaluce, che si affronteranno nell’ultimo quarto di finale del tabellone maschile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sto sentendo un po’ di fatica, ho giocato tanto. Mentalmente sto dando tanto da un bel po’”: la preoccupazione di Sinner

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Imbarazzante quello che sto sentendo dire su #Berrettini, aldilà del tennis che esprime da un po. Ha dato tanto al movimento, prima ancora che esplodesse il fenomeno Sinner. È un giocatore in difficoltà che va sostenuto e non insultato, come se poi vi stesse f x.com