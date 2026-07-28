una grande vittoria

Gli adolescenti individuano un nuovo nemico interno, mentre la politica si prepara a una nuova battaglia. Le opposizioni criticano lo sconto sul gasolio, definendolo un’elemosina o una presa in giro. La discussione riguarda le misure economiche adottate e il loro impatto sui cittadini. La polemica si concentra sulle modalità di intervento e sulla percezione di ingiustizia tra le fasce più giovani. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico.

Gli adolescenti: ecco l’ultimo nemico interno. La politica si arma e prepara la prossima guerra “Un’elemosina”, “presa per i fondelli”: le opposizioni contro lo sconto sul gasolio. Conte: “Il messaggio è ‘arrangiatevi'” La Russa lancia Meloni al Colle: “Diventerà Capo dello Stato”. Schlein: “Il potere è la loro ossessione e la pessima legge elettorale serve a questo” Nuovo sconto per tutti invece che misure mirate alle famiglie più in difficoltà. Così il governo ignora Ufficio di bilancio, Fmi e Ue Tokyo, 28 lug. (AdnkronosAfp) - Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone oggi, martedì 28 luglio. Lo riferisce l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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