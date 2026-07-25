una grande vittoria per il partito degli scarafaggi in india

Milioni di studenti in India hanno protestato per mesi contro il ministro dell'Istruzione, che si è dimesso nelle ultime ore. Le manifestazioni si sono svolte principalmente a New Delhi, con migliaia di giovani che hanno marciato verso il parlamento prima di essere caricati dalla polizia e disperdersi. La protesta ha portato alla fine dell'incarico del ministro, coinvolgendo molte persone nelle strade.

Le proteste studentesche che vanno avanti da mesi hanno ottenuto infine le dimissioni del ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan Nei giorni scorsi migliaia di persone, soprattutto giovani, avevano protestato a New Delhi, marciando verso il parlamento prima di essere caricati e dispersi dalla polizia. Chiedevano riforme al sistema scolastico e le dimissioni di Pradhan, ritenendolo responsabile di diverse frodi avvenute agli esami nazionali di discipline diverse, e in particolare a quello di medicina. Le proteste del Cockroach Janta Party, il Partito popolare degli scarafaggi, vanno avanti da maggio, e sono diventate enormi fino a rappresentare la principale minaccia al governo di Modi degli anni recenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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