Alessandra Mussolini ha pubblicato sui social un video in cui si mostra con sua madre, Maria Scicolone, dopo averla rivista dopo alcuni mesi di lontananza. La concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP ha condiviso il momento di incontro, sottolineando l’affetto nei confronti della madre attraverso una dedica. Il video mostra i due insieme, con Mussolini che esprime un sentimento di amore e gratitudine. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incontro o sui motivi della distanza.

Alessandra Mussolini, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, ha condiviso sui propri canali social un video che la ritrae insieme alla madre, Maria Scicolon e, incontrata nuovamente dopo i mesi di lontananza in cui era nella casa più spiata d’Italia. Nel filmato, l’ex parlamentare mostra alla madre le immagini del suo percorso nel reality show, inclusi i momenti della proclamazione finale. Maria Scicolone, che sta affrontando i primi effetti dell’Alzheimer, assiste al filmato mentre la figlia la incalza: “Senti io adesso ti sono venuta a trovare, ma lo sai che ho fatto il Grande Fratello?”. Alla risposta sorpresa della madre: “Ma veramente?”, la Mussolini replica: “Ma non hai visto manco una puntata?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La vittoria più grande resta sempre una: avere una mamma da amare”: la commovente dedica di Alessandra Mussolini a Maria Scicolone

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