Lunedì la grecista inglese Emily Wilson ha pubblicato una lunga e impietosa stroncatura di Odissea, il nuovo e commentatissimo film del regista e connazionale Christopher Nolan, basato sull’omonimo poema omerico. La recensione di Wilson è stata ampiamente ripresa: un po’ perché le recensioni uscite finora erano state perlopiù positive, ma soprattutto perché Wilson è l’autrice di una delle più recenti traduzioni dell’Odissea in inglese, molto celebrata perché più accessibile e contemporanea rispetto a quelle in voga nei contesti anglofoni. Lo stesso Nolan ha in più occasioni elogiato il lavoro di Wilson, citandolo come uno dei riferimenti più importanti per la scrittura del film. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una dettagliata stroncatura dell’Odissea di Nolan

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La nostra (non) recensione dell'Odissea di Nolan

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