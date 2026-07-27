Una copia pirata in alta definizione dell’ultimo film di Christopher Nolan è stata pubblicata su X sabato, raggiungendo oltre tre milioni di visualizzazioni prima di essere rimossa dopo poche ore. La pellicola, uscita il 16 luglio al cinema, dura quasi tre ore. La diffusione è durata circa due ore, durante le quali molti utenti hanno potuto visionare il film illegalmente. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili della pubblicazione.

Sabato una copia pirata in alta definizione di Odissea, l’attesissimo film di Christopher Nolan uscito il 16 luglio al cinema, è stata diffusa su X, raggiungendo più 3 milioni di visualizzazioni prima della rimozione, avvenuta dopo un paio d’ore dalla pubblicazione (il film ne dura quasi tre). L’identità dell’account che ha diffuso il file non è stata confermata. La testata specializzata Variety ha scritto di aver visto il film pubblicato perché alle 14:25 di sabato (le 20:25 in Italia) un utente su X aveva segnalato il post che lo conteneva. L’account che l’aveva pubblicato è poi stato sospeso. È probabile che, durante il breve periodo in cui è rimasta disponibile online, la copia sia stata scaricata da altri utenti e ripubblicata online su altre piattaforme. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una copia pirata dell'”Odissea” di Christopher Nolan è stata pubblicata su X per poche ore

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Odissea di Christopher Nolan - recensione

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