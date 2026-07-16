Il film Odissea di Nolan è ora nelle sale. Secondo una recensione del quotidiano francese Le Monde, il film non riesce a raggiungere l'altezza di Omero e il cast risulta deludente. La critica evidenzia che la pellicola fatica a convincere, lasciando un'impressione negativa. La recensione si concentra sulla percezione generale della produzione, senza approfondire altri aspetti tecnici o narrativi.

Il film Odissea di Nolan è ufficialmente nelle sale cinematografiche e molte testate internazionali hanno già pubblicato la loro recensione. Non mancano le stroncature: secondo il quotidiano francese Le Monde, per esempio, il lungometraggio “fatica a essere all’altezza di Omero” e il cast lascia “un’impressione a dir poco deludente”. Le recensioni sul film Odissea di Nolan La stroncatura dell'Odissea di Nolan su Le Monde La recensione dell'Odissea di Nolan del critico Paolo Mereghetti Le recensioni sul film Odissea di Nolan I giudizi dei critici delle grandi testate internazionali sul film The Odyssey di Christopher Nolan, basato sull’Odissea, sono perlopiù positivi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Recensione del film Odissea di Nolan, arriva anche una stroncatura: "Non all'altezza di Omero, cast deludente"

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Odissea di Nolan: un'esperta di Omero approva tutte le scelte del film

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