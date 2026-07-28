Un video pubblicato sui social il 27 luglio 2026 suggerisce che chi usa più creme solari avrebbe un rischio maggiore di melanoma. Tuttavia, uno studio analizzato da Gianluca Pistore evidenzia che il metodo e le conclusioni dello studio sono limitati. Il medico spiega che attualmente si sa che i raggi UV sono collegati ai tumori della pelle e che l’uso della protezione solare aiuta a ridurre questo rischio.

I n un video pubblicato il 27 luglio 2026 sui social, un medico specialista in Oncologia sostiene che il sole non sarebbe responsabile del melanoma e cita uno studio condotto sui dati della UK Biobank, secondo il quale le persone che utilizzano più frequentemente protezioni solari avrebbero un rischio maggiore di sviluppare melanoma, carcinoma basocellulare e carcinoma squamocellulare. La conclusione sembrerebbe netta: più crema solare, più tumori della pelle. Ma è davvero ciò che dimostra la ricerca? Gianluca Pistore, medico e divulgatore scientifico, ha recuperato l’articolo, ne ha analizzato il metodo e ha mostrato pubblicamente i passaggi della discussione che spiegano quel risultato apparentemente sorprendente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un video virale sostiene che chi usa più spesso le creme solari abbia un rischio maggiore di melanoma. Ma lo studio citato dimostra davvero questo? Il medico e divulgatore scientifico Gianluca Pistore ne analizza metodo, limiti e conclusioni, spiegando che cosa sappiamo oggi sul rapporto tra raggi UV, protezione solare e tumori della pelle

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