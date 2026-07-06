La bufala delle creme solari che aumentano il rischio di cancro | come è stato manipolato uno studio su 470 mila persone
Su Facebook circolano post che affermano che uno studio su 470.000 persone mostra un collegamento tra l’uso di creme solari e un aumento del rischio di cancro alla pelle. Tuttavia, l’analisi dello studio evidenzia che le conclusioni sono state manipolate e i dati fraintesi. Non ci sono prove che le creme solari aumentino il probabilità di sviluppare tumori cutanei. La ricerca originale non supporta questa tesi e non ci sono studi scientifici riconosciuti che confermino tale correlazione.
Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando delle affermazioni riguardo a uno studio dove risulterebbe che le creme solari aumenterebbero il rischio di cancro alla pelle. Il documento si baserebbe su 470 mila persone, ma non viene fornito nemmeno un link per potervi risalire. Negli screen associati si vede anche un frame tratto da una trasmissione del dottor Nicholas Hulscher, epidemiologo della Fondazione di Peter McCullough, entrambi sono personaggi apprezzati nel mondo delle medicine alternative. Per chi ha fretta:. Il contesto. Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia: È la protezione solare. Uno studio scioccante su 470. 🔗 Leggi su Open.online
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