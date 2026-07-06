La bufala delle creme solari che aumentano il rischio di cancro | come è stato manipolato uno studio su 470 mila persone

Notizia in breve

Su Facebook circolano post che affermano che uno studio su 470.000 persone mostra un collegamento tra l’uso di creme solari e un aumento del rischio di cancro alla pelle. Tuttavia, l’analisi dello studio evidenzia che le conclusioni sono state manipolate e i dati fraintesi. Non ci sono prove che le creme solari aumentino il probabilità di sviluppare tumori cutanei. La ricerca originale non supporta questa tesi e non ci sono studi scientifici riconosciuti che confermino tale correlazione.