Un nuovo stick solare SPF50+ è stato messo in vendita in farmacia. Il prodotto promette di proteggere dai raggi UV e di lasciare un effetto invisibile sulla pelle. È disponibile per l'acquisto senza prescrizione. La formulazione è pensata per offrire una protezione elevata, senza lasciare tracce visibili. Il prodotto viene venduto esclusivamente in farmacia e può essere acquistato senza bisogno di ricetta medica.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Per molto tempo, lo stick solare è stato associati soprattutto allo sci e alla montagna, prima di conquistare rapidamente le spiagge in estate. I miei primi ricordi degli stick solari risalgono alle gite sulla neve, dove avevo uno di quegli stick dal profumo davvero particolare. Pratici ed efficaci, si possono portare senza problemi ovunque: in borsa, nella borsa da palestra o anche nella tasca dei pantaloncini o dei pantaloni. È l'alleato perfetto contro i raggi UV che permette di riapplicare facilmente la protezione solare durante tutta la giornata senza dover portare con sé il tubetto di crema né sporcarsi le mani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lo stick solare SPF50+ di Uriage, in vendita in farmacia, offre una perfetta protezione dai raggi UV e un effetto invisibile

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