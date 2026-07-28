Un ortaggio, che si presenta come un agrume, sta trovando spazio negli orti biologici. Le sue caratteristiche visive ricordano quelle di limoni, con frutti gialli, lucidi e di forma sferica. Spesso viene scambiato per limoni maturi, anche se in realtà si tratta di un ortaggio. Questa varietà viene coltivata e venduta come frutta, ma appartiene a una categoria diversa. La somiglianza con i limoni può portare a confusione tra consumatori e produttori.

Basta un vassoio di frutta appoggiato distrattamente su un tavolo estivo per lasciarsi ingannare: quelle sfere gialle e lucide, perfette come palline da tennis appena raccolte, sembrano limoni maturi pronti per una spremuta. Invece no. Tagliandole a metà si rivela un segreto che spiazza chiunque: una polpa verde chiarissima, croccante e succosa, dal profumo neutro e dal sapore inconfondibile di cetriolo. È il cetriolo limone, Cucumis sativus, una varietà che da oltre un secolo gioca con lo sguardo prima ancora che con il palato. Una forma che inganna, un gusto che rassicura. Il nome nasce esclusivamente dall’aspetto: la buccia gialla, liscia e tondeggiante, ricorda davvero un agrume maturo, tanto da confondere anche gli occhi più esperti in un mercato contadino. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un ortaggio travestito da agrume conquista gli orti biologici

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