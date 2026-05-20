Al via i lavori sulla strada Ortì-Ortì Superiore cantiere aperto per il ripristino della carreggiata

Sono iniziati i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della strada Provinciale 84, nel tratto tra il bivio di Ortì e Ortì Superiore. Il cantiere riguarda un'area che, nei mesi scorsi, ha subito un cedimento della scarpata di valle a causa di condizioni meteorologiche eccezionali. Le operazioni di intervento prevedono il ripristino della carreggiata e il rafforzamento delle strutture di sostegno lungo il percorso interessato. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le fasi di lavoro.

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