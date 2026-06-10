Due uomini travestiti, uno fingendo di essere un carabiniere e l’altro una donna, hanno truffato un’ottantaseienne nel Napoletano. Con questa doppia finzione, sono riusciti a convincerla a consegnare circa 5.000 euro in contanti, oltre a oggetti in oro e altri preziosi. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, senza che la vittima si rendesse conto dell’inganno fino al momento della truffa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Fingendosi prima carabiniere e poi una donna, riescono a convincere una donna di 86 anni a consegnare loro 5mila euro in contanti, oggetti in oro e altri preziosi. Motivo? Il figlio in questo modo avrebbe evitato il carcere. Per fortuna dell'anziana, la scena viene notata da un commerciante, che, intuendo la truffa, allerta gli agenti di polizia municipale, che a loro volta avvisano i carabinieri e fanno arrestare i malviventi. È accaduto a Piano di Sorrento, dove i militari dell'Arma della locale stazione hanno arrestato due giovani, un 30enne casertano e un 26enne tunisino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna sarebbe stata raggiunta al telefono da un uomo, che si sarebbe presentato come maresciallo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Travestito da donna truffa 86enne nel Napoletano, salvata da commerciante

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Travestito da donna truffa un'anziana a Piano di Sorrento x.com

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