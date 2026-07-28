Un Gran premio di Formula 1 a fine stagione a Imola? Gli albergatori | Evento straordinario prenotazioni bloccate

Le prenotazioni negli hotel di Imola sono state bloccate in vista di un possibile Gran premio di Formula 1 a fine stagione. Gli albergatori definiscono l’evento “straordinario” e prevedono un forte impatto sul territorio, considerando il periodo dell’anno in cui il sistema ricettivo locale ha poche altre attività. La possibilità di ospitare la gara ha generato grande attesa tra le strutture alberghiere, che si preparano a gestire un afflusso di visitatori senza precedenti.

Imola, 28 luglio 2026 – “Un Gran premio di Formula 1 a fine stagione? Sarebbe straordinario. Avrebbe un impatto enorme sul territorio in un periodo dell’anno in cui il sistema ricettivo locale può contare al massimo su qualche fiera fuori città”. Gianfranco Montanari, albergatore e presidente della società di promozione e commercializzazione turistica IF-Imola Faenza, fotografa così il valore economico e promozionale della possibilità che l’Autodromo possa ospitare l’ultima gara del Mondiale 2026. "Imola è sempre pronta”. Mentre la trattativa entra nella fase decisiva, con Imola che resta in corsa per sostituire una delle tappe a rischio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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