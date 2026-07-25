Imola potrebbe tornare in Formula Uno nel 2026 | cresce l’ipotesi di un gran premio a fine stagione

Bologna, 25 luglio 2026 – Imola potrebbe tornare a far parte del calendario di Formula Uno 2026. Lo farebbe in uno scenario senz’altro inedito come quello invernale, a dicembre, come chiusura della stagione di motori. Una conclusione che sarebbe sicuramente emozionante per i fan italiani del motorsport, nell’anno in cui Kimi Antonelli, bolognese, è per ora in testa al mondiale, e a giocarsi il titolo ci sono anche i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Senza dimenticare che il ceo di F1 Stefano Domenicali è imolese. Il colpo di scena arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo uno dei principali siti di motori, The... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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IMOLA TORNA IN FORMULA 1

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