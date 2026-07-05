charles leclerc della ferrari ha vinto il gran premio di gran bretagna di formula 1

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 sul circuito di Silverstone. La gara si è svolta domenica pomeriggio e si trova a circa cento chilometri a nord-ovest di Londra. Leclerc ha concluso la corsa davanti agli altri piloti, portando a termine la vittoria. La corsa si è disputata su un circuito noto per le sue curve e i lunghi rettilinei.

Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che si è corso domenica pomeriggio sul circuito di Silverstone, un centinaio di chilometri a nord-ovest di Londra. Al secondo posto è arrivato George Russell della Mercedes, mentre terzo l’altro pilota della Ferrari, il britannico Lewis Hamilton. Il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, che a inizio stagione ha vinto cinque gran premi consecutivi e partiva dalla pole position, ha avuto diversi problemi ed è arrivato nono. Con la gara di oggi in testa alla classifica resta sempre Antonelli, con 181 punti, seguito da Russell con 154 e Hamilton a 147. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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