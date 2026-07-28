Un uomo armato di coltello ha minacciato un vigile all’interno di un centro commerciale, provocando l’intervento dell’agente. Il vigile ha sparato un colpo, colpendo l’uomo, ritenuto una minaccia. La scena si è svolta nel pomeriggio di domenica, con molte persone presenti nel luogo. Il soggetto ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’intervento.

San Vincenzo (Livorno), 28 luglio 2026 – Una tranquilla domenica pomeriggio che si trasforma improvvisamente in un film horror: un uomo armato di coltello in un centro commerciale Unicoop tra la gente al rientro da una giornata in spiaggia. L’allarme, l’intervento degli agenti della polizia locale che riescono a convincere l’uomo armato a uscire dal supermercato. E poi l’epilogo nel parcheggio con minacce e un nuovo assalto con il coltello e il colpo di pistola di uno dei due agenti che ferisce al fianco l’uomo armato di coltello. Un uomo con evidenti problemi. Il giorno dopo a San Vincenzo ci s’interroga se si poteva fare qualcosa per prevenire una situazione davvero pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un colpo solo per difesa, indice di un’azione professionale”. Così il vigile ha sparato al clochard che lo minacciava col coltello

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