Un colpo solo per difesa indice di un’azione professionale Così il vigile ha sparato al clochard che lo minacciava col coltello
Un uomo armato di coltello ha minacciato un vigile all’interno di un centro commerciale, provocando l’intervento dell’agente. Il vigile ha sparato un colpo, colpendo l’uomo, ritenuto una minaccia. La scena si è svolta nel pomeriggio di domenica, con molte persone presenti nel luogo. Il soggetto ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’intervento.
San Vincenzo (Livorno), 28 luglio 2026 – Una tranquilla domenica pomeriggio che si trasforma improvvisamente in un film horror: un uomo armato di coltello in un centro commerciale Unicoop tra la gente al rientro da una giornata in spiaggia. L’allarme, l’intervento degli agenti della polizia locale che riescono a convincere l’uomo armato a uscire dal supermercato. E poi l’epilogo nel parcheggio con minacce e un nuovo assalto con il coltello e il colpo di pistola di uno dei due agenti che ferisce al fianco l’uomo armato di coltello. Un uomo con evidenti problemi. Il giorno dopo a San Vincenzo ci s’interroga se si poteva fare qualcosa per prevenire una situazione davvero pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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WeRoad. . Diciannove ore su un aereo, senza mai toccare terra. Sembra assurdo /e pure un po' uno sport estremo), ma è già realtà Esistono voli così lunghi da attraversare mezzo pianeta in un colpo solo, e per farli non basta un aereo qualsiasi: ne servon facebook
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- 34 - Si è conclusa un'altra giornata di Colpo Secco - versione Mundial, la sfida di Sottoporta che stuzzica più di qualsiasi altra le vostre conoscenze calcistiche, la vostra capaci x.com
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