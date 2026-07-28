Un colpo solo per difesa indice di un’azione professionale Così il vigile ha sparato al clochard che lo minacciava col coltello

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo armato di coltello ha minacciato un vigile all’interno di un centro commerciale, provocando l’intervento dell’agente. Il vigile ha sparato un colpo, colpendo l’uomo, ritenuto una minaccia. La scena si è svolta nel pomeriggio di domenica, con molte persone presenti nel luogo. Il soggetto ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

San Vincenzo (Livorno), 28 luglio 2026 – Una tranquilla domenica pomeriggio che si trasforma improvvisamente in un film horror: un uomo armato di coltello in un centro commerciale Unicoop tra la gente al rientro da una giornata in spiaggia. L’allarme, l’intervento degli agenti della polizia locale che riescono a convincere l’uomo armato a uscire dal supermercato. E poi l’epilogo nel parcheggio con minacce e un nuovo assalto con il coltello e il colpo di pistola di uno dei due agenti che ferisce al fianco l’uomo armato di coltello. Un uomo con evidenti problemi. Il giorno dopo a San Vincenzo ci s’interroga se si poteva fare qualcosa per prevenire una situazione davvero pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un colpo solo per difesa indice di un8217azione professionale cos236 il vigile ha sparato al clochard che lo minacciava col coltello
© Lanazione.it - “Un colpo solo per difesa, indice di un’azione professionale”. Così il vigile ha sparato al clochard che lo minacciava col coltello
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

On our wedding day, my fiancée demanded a huge bride price. I married the girl who loved me.

Video On our wedding day, my fiancée demanded a huge bride price. I married the girl who loved me.

Notizie e thread social correlati

Il coltello del clochard, il colpo di pistola dell’agente: armi sequestrate. Il Comune: “Il vigile resta in servizio”Un solo colpo di pistola è stato esploso dalla polizia municipale contro un uomo di 42 anni, che aveva estratto un coltello davanti a un supermercato.

“Così abbiamo soccorso l’uomo colpito dalla fiocina. Diceva: ‘Non lo conosco, ha abbassato il finestrino e mi ha sparato'”Un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina lanciata da un'auto in corsa in un parcheggio di un supermercato.

Argomenti più discussi: Un colpo solo per difesa, indice di un’azione professionale. Così il vigile ha sparato al clochard che lo minacciava col coltello; La Ferrari delude, Kimi Antonelli non sbaglia un colpo: nessun italiano ha mai dominato così in Formula 1; Pokémon Champions : come formare una squadra intorno a MegaRaichu X; Rischia il carcere il vetturino che sfrutta il cavallo fino alla morte.

Colpo di calore nel cane: come evitarlo e come intervenire se mai dovesse accadereOgni estate i pronto soccorso veterinari si riempiono di cani in colpo di calore. A volte è bastata mezz’ora in auto parcheggiata, altre una corsa dietro alla pallina sotto il sole delle tre. Il punto ... grazia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web