Un solo colpo di pistola è stato esploso dalla polizia municipale contro un uomo di 42 anni, che aveva estratto un coltello davanti a un supermercato. L’uomo, un clochard spagnolo, aveva spaventato i passanti. Le armi sono state sequestrate. Il Comune ha confermato che il vigile coinvolto rimane in servizio.

San Vincenzo (Livorno), 27 luglio 2026 – Un solo colpo è stato sparato dalla pistola d’ordinanza dell’agente della polizia municipale di San Vincenzo contro il clochard spagnolo di 42 anni che ieri, 26 luglio, ha tirato fuori un grosso coltello, spaventando molte persone, davanti al supermercato Unicoop Etruria. È quanto emerge dai rilievi della polizia scientifica, anche balistici, effettuati davanti al centro commerciale. La pistola usata dall’agente è stata posta sotto sequestro, così come il coltello usato dal senzatetto. L’uomo ricoverato in ospedale. Secondo quanto appreso dal Comune, il vigile urbano, un agente esperto, resta regolarmente in servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il coltello del clochard, il colpo di pistola dell’agente: armi sequestrate. Il Comune: “Il vigile resta in servizio”

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