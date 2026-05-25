Così abbiamo soccorso l’uomo colpito dalla fiocina Diceva | ‘Non lo conosco ha abbassato il finestrino e mi ha sparato'

Un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina lanciata da un'auto in corsa in un parcheggio di un supermercato. L'aggressore avrebbe abbassato il finestrino e sparato, secondo quanto riferito dalla vittima, che non conosceva l’autore del gesto. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, lasciando testimoni scioccati. Una persona presente ha raccontato di aver assistito a qualcosa che solitamente si vede solo nei telefilm. Nessuna informazione su eventuali motivazioni o altre persone coinvolte.

Carvico. “Mai visto niente del genere, se non nei telefilm”. È ancora scossa Fiammetta Staltari mentre ripercorre i drammatici minuti vissuti lunedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato Iperal, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina lanciata da un’auto in corsa. Erano circa le 13.45. “Stavo andando a mangiare un panino quando una collega mi ha detto: ‘Forse qualcuno facendo retromarcia ha investito una persona’. Ho guardato verso il parcheggio e ho detto: ‘Fammi andare a vedere'”. Staltari pensava di trovarsi davanti a un malore, al massimo un incidente. “Mi è capitato diverse volte di aiutare persone, magari anziani che si sentono male, ma quando sono arrivata lì mi sono trovata davanti un uomo con una fiocina conficcata nel basso torace”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Betrayed and forced into marriage, yet doted on like a princess by a billionaire lawyer

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