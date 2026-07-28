Dopo un anno dall'addio alla nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina della squadra. L’allenatore, che aveva lasciato l’incarico nell’estate del 2023 per trasferirsi in Arabia Saudita, è stato confermato come commissario tecnico. Un anno fa, al Festival dello Sport di Trento, aveva espresso il desiderio di tornare a guidare la nazionale. Ora la nomina è ufficiale.

Ora è ufficiale: Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia, dopo averla lasciata nell'estate del 2023 per trasferirsi in l'Arabia Saudita. Un anno fa, al Festival dello Sport di Trento, il nuovo commissario tecnico non nascose il suo sogno di allenare nuovamente la Nazionale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Un anno fa Mancini disse: "Nazionale? Spero di tornare, il mio sogno è..."

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Mancini adesso può tornare a sperare, per la Nazionale ha respinto quattro offerteMancini può ora sperare di tornare a guidare la nazionale, dopo aver rifiutato quattro offerte di lavoro.

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Dimessi La loro avventura è durata niente , nemmeno il tempo per un caffè e si sono tolti dai coglioni. Ora Malagò potrà dare il via all'amico Mancini , spero che Chiellini non venga chiamato per fare il DT . Lasciamo i coglioni tra di loro x.com