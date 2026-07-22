Non ci sono stati contatti ufficiali per un ritorno in nazionale. Il tecnico attuale ha confermato di non aver ricevuto proposte o incontri recenti riguardanti il ruolo di allenatore della squadra nazionale. Nel frattempo, sono circolati vari nomi come possibili sostituti, tra cui Conte, Pirlo e Mancini. La ricerca del nuovo commissario tecnico prosegue senza novità concrete, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Il nodo del nuovo ct azzurro non è ancora sciolto. Dal blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo per convincere Guardiola, ai nomi di Conte, Pirlo e Mancini che girano da settimane. Domani nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà del prossimo allenatore dell'Italia. E mentre fervono trattative e colloqui per chi avrà il compito di rilanciare la Nazionale, l'ex ct Roberto Mancini ha smentito contatti con i vertici della Figc: "Non ci sono stati", ha affermato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri, occasione anche per salutare il neo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mancini: "Non ci sono stati contatti per tornare in nazionale"

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